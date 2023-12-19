Володин: ПА ОДКБ необходимо делать все для сохранении исторической памяти

Парламентариям стран — членов ОДКБ необходимо сделать все для сохранения исторической памяти, так как информационная политика западных стран по фальсификации истории и героизации пособников нацистской Германии преступна. Об этом председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал 19 декабря в ходе совместного заседания Совета и шестнадцатого пленарного заседания ПА ОДКБ.

Спикер напомнил, что в повестку заседания 19 декабря был включен проект Рекомендаций об ответственности за деяния, связанные с реабилитацией нацизма и искажением исторической памяти, в законодательстве государств — членов ОДКБ.

«Информационная политика западных стран по фальсификации истории и героизации пособников нацистской Германии преступна. Мы должны еще раз это подчеркнуть, потому что те факты, с которыми мы сталкиваемся, говорят о том, что пособники нацистов и те, кто хочет исказить историю, подняли голову и не стесняясь рукоплещут, аплодируют, чествуют фашистов», — отметил председатель Госдумы.

Вячеслав Володин напомнил о том, как в канадском парламенте чествовали украинского фашиста.

«А руководство США и стран Европы в открытую поддерживают это. Для нас это недопустимо», — подчеркнул политик.