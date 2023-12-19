Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Пекин . Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ в Telegram .

У трапа самолета главу российского кабмина встретили замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй и посол России в КНР Игорь Моргулов. Мишустин пробудет в Китае до 20 декабря. Он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и проведет переговоры с премьером Госсовета Ли Цяном.