Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Москва не будет представлена на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе, которое состоится с 15 по 19 января 2024 года. Об этом дипломат рассказал в интервью ТАСС. По словам Гармонина, Россия не будет представлена на Всемирном экономическом форуме в Давосе, так как организаторы мероприятия, как и в прошлом году, не направили официальных приглашений российской стороне. Дипломат выразил мнение, что Россия ничего не потеряет от неучастия в форуме. Наоборот, от этого потеряет лишь сам форум. Посол подчеркнул, что Москва продолжит решать свои задачи в других форматах и на других площадках. Ранее глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что "хозяева" украинского президента Владимира Зеленского в январе 2024 года в Давосе вынудят его вести переговоры по мирному урегулированию.