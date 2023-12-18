В МИД РФ пообещали ответить на 12-й пакет санкций Евросоюза

Россия обязательно ответит на принятый Евросоюзом 12-й пакет санкций против Москвы , отметили в Министерстве иностранных дел РФ , передает ТАСС. Новые санкции введены против 61 человека, а также 86 компаний и организаций.

Кроме того, европейские санкции введены против телеканалов «Спас» и «Царьград», Росфинмониторинга , ПАО «Туполев» , Казанского вертолетного завода и Авиационного комплекса им. Ильюшина.

Ранее страны Евросоюза утвердили 12-й пакет санкций против России, о чем говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета. Основным нововведением стали ограничения против алмазной отрасли. Так, с 1 января 2024 года Европа вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, которые добыты, обработаны или произведены в РФ. Помимо этого, с 1 марта будут действовать поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в других странах.