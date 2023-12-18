Сын Медведева ответил на включение в санкционные списки ЕС

«Значит, все делаем правильно», — заявил он.

Ранее 18 декабря ЕС внес Илью Медведева в 12-й пакет антироссийских санкций. Обновленный список рестрикций ЕС расширился на 86 организаций и 61 физлицо. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель назвал новые санкции четким посланием, что Европа продолжит оказывать поддержку Украине.