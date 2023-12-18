Сын Дмитрия Медведев Илья внесен в санкционный список ЕС

Сын заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева Илья Медведев внесен в список физических лиц, на которых распространяются ограничения в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Это следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.

Сын Дмитрия Медведев включен в санкционный список ЕС
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Как говорится в документе, сын зампреда Совбеза занимается организацией предоставления цифровых услуг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В ЕС считают, он таким образом поддерживает «действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Согласно документу, список в рамках 12-го пакета антироссийских санкций ЕС включает всего 147 фигурантов, включая 86 организаций и 61 физлицо.

18 декабря стало известно, что Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России.

Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России

В соответствующем заявлении указывается, что новые ограничения, в частности, призваны нанести дополнительный удар по способности РФ вести боевые действия. Принятые меры также направлены на то, чтобы затруднить обход антироссийских санкций.

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