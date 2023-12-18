Путин обещал "поработать" над своими опозданиями
Президент России Владимир Путин пообещал "поработать" над своей привычкой задерживаться.
Глава государства пообщался с участниками и победителями чемпионата "Профессионалы". Одна из участниц общения и наставник чемпионата - Наталья Вишневская из Брянской области - рассказала, что подопечные особенно благодарили ее по окончании работы за пунктуальность: "Вы научили не опаздывать".
"Поработать надо будет с вами отдельно", - с улыбкой прокомментировал Путин.