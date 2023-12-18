Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. В перечень ограничительных мер был включен пункт о запрете на импорт ювелирных алмазов из РФ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕС.

В пресс-службе пояснили, что новые меры нацелены «на дорогостоящие секторы российской экономики и затрудняют обход санкций ЕС».

В перечень вошли запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России, а также экспортные ограничения на продукцию и технологии двойного назначения.

Кроме того, ЕС запретил импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки, литиевых аккумуляторов, комплектующих для БПЛА.

Брюссель запретил гражданам России занимать руководящие посты в европейских компаниях, связанных с криптовалютами, и обязал все страны сообщества информировать Еврокомиссию о продаже российским компаниям танкеров. В черный список были включены 29 компаний и несколько физических лиц.

Пакет санкций вступит в силу после официального опубликования в журнале Евросоюза.