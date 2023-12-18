Лавров: западные страны хотят дать Украине время на передышку

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что государства Запада, настаивающие на необходимости проведения мирных переговоров между Россией и Украиной, планируют дать Киеву время на передышку. Об этом он рассказал в эфире Первого канала. По его словам, во время рабочей поездки в Нью-Йорк он поговорил с американскими политологами Ричардом Хаасом и Чарльзом Купчиным. Они рассказали Лаврову, что России и Украине нужно заключить мир на какое-то время, согласовать этот период, оставить все как есть, и дальше, через какое-то время возобновить боевые действия. Лавров считает, что политологам не стыдно говорить о том, что Киеву необходимо время, чтобы поправить положение с запасами, военной техникой и прочим. Министр напомнил, что разговор состоялся в апреле, а сейчас об этом говорят открыто западные лидеры. До этого Лавров заявил, что чем дольше будут идти военные действия на Украине, тем сложнее будут условия для начала мирных переговоров.