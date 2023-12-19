В Госдуме обсуждают вопрос семейного автомобиля с АвтоВАЗом

Депутат государственной думы Татьяна Буцкая рассказала, что вопрос о семейном автомобиле обсуждается с АвтоВАЗом.

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"Очень хочется ввести семейный автомобиль. Мы находимся в переговорах с АвтоВАЗом, потому что семейный автомобиль однозначно должен быть отечественным. Тем более, что у них уже есть большой семиместный автомобиль. Нам осталось рассчитать, каким образом и в какой капитал его можно вложить. Может быть, назовем его "отцовским капиталом", - приводит слова Буцкой агентство РИА Новости.

Депутат отметила, что один из сложных вопросов - сохранение автомобиля: "Любой капитал, который государство дает ребенку, - это приданое ребенка, и оно должно быть не рассеяно".

На данный момент единственной моделью АвтоВАЗа с семиместным салоном является Lada Largus, серийное производство которого будет возобновлено в мае следующего года. Одновременно с универсалами и фургонами с ДВС начнётся выпуск e-Largus.