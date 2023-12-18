112: на писателя Акунина завели уголовное дело за фейки о российской армии

В отношении писателя Бориса Акунина возбудили уголовное дело за распространение фейков о российской армии. Об этом сообщает Telegram-канал 112. "Акунина обвиняют в распространении фейков о российской армии и призывах к экстремистской деятельности", — сообщает источник. 18 декабря Росфинмониторинг внес писателя в список экстремистов и террористов. Ранее писателя требовал признать иноагентом активист Виталий Бородин. Он обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания Бориса Акунина на экстремизм и призывы к терроризму. Также он попросил проверить писателя на финансирование ВСУ и признать его иностранным агентом. Активист уверял, что ему следует ограничить продажу книг в России. После этого сеть "Читай-город — Буквоед" приостановила продажи книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом) из-за "высказываний, которые получили широкую огласку в СМИ".