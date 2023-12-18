В Крыму назвали количество национализированных объектов недвижимости украинских олигархов

Спикер госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил о национализации более тысячи объектов недвижимости, принадлежавших украинским олигархам и политикам. В список входят несколько отелей на ЮБК.

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"Мы национализировали имущество курортных комплексов, включая известные крымчанам гостиницы "Лондон" и "1001 ночь", парк-отель "Марат" в поселке Гаспра и другие", - написал Константинов в своем Telegram-канале.

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Кроме этого, в республиканскую собственность перешел теннисный клуб в Ялте, несколько спортивных и реабилитационных центров на территории полуострова.

Всего на новом этапе национализации принято решение о переходе в собственность Республики Крым 1150 различных объектов, принадлежавших 77 компаниям и физлицам Украины. По этому вопросу депутаты Госсовета Крыма голосовали заочно.

Константинов уточнил, что с просьбами о национализации гостиниц и отелей украинских собственников к нему не раз обращались жители полуострова и общественные деятели Крыма.

Председатель Госсовета рассказал, что своих особняков в Крыму лишились видные украинские политики и бизнесмены, которые совершают недружественные действия в отношении нашей страны и граждан. Среди них - Виктор Пинчук, которому принадлежал коттедж в селе Белоглинка под Симферополем, а также Андрей Сенченко, владевший четвертью нежилого здания в Ялте.

В список также входят сельскохозяйственные предприятия Крыма. В том числе, имущество ООО "Каракаш агро", в составе которого 84 объекта в Сакском, Раздольненском и Первомайском районах республики.

Также национализирована компания ООО "ЮВАС-ТРАНС" в Керчи, в активе которой 120 объектов движимого и недвижимого имущества, и крымская собственность некоторых банков, в том числе госбанка Украины.

Кроме этого, Республике Крым теперь принадлежит расположенное на полуострове имущество Мариупольского металлургического комбината им. Ильича.

"Среди национализированного имущества много крупных перспективных комплексов, которые заинтересуют российских предпринимателей", - добавил Константинов.