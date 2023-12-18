В Госдуме посоветовали Украине перейти к «плану Г»

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что без поддержки западных стран украинским властям придется перейти к «плану Г» — «грести из Украины и оставить украинский народ в покое». Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что у Киева есть план Б на случай прекращения западной поддержки. По словам Устенко, речь идет о многоуровневом плане, который позволит стране «вырулить» в январе.

На первом этапе плана Украине планирует обратиться за заимствованиями к внутреннему рынку.

«Я бы посоветовал киевским властям сразу переходить к «плану Г», так как их план Б заведомо провальный. Никаких внутренних резервов и запасов у обанкротившегося государства Украина нет», — так прокомментировал это Шеремет.