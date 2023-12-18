Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отреагировал на заявления президента России Владимира Путина по поводу Дальнего Востока, сделанные в ходе прямой линии 14 декабря. Как отметил глава региона, Сахалин помогает обеспечивать суверенитет страны, передавая нефтегазовые проекты российским операторам, а также развивает транспортную, жилищную и энергетическую отрасли. Об этом Лимаренко написал в своем telegram-канале.

«Разговор со СМИ и общественностью президент начал с темы защиты суверенитета страны — одной из наших главных ценностей. России удалось его сохранить на международной арене, в экономике, промышленной сфере, внутренней политике. Яркий пример — решение о передаче наших нефтегазовых проектов российским операторам. Оно позволило продолжить добычу нефти и газа, защитив отрасль. Это и есть технологический суверенитет», — говорится в telegram-канале «Лимаренко Brief».

Также губернатор отметил значение наращивания темпов выпуска отечественных самолетов для укрепления транспортной отрасли России. По словам Лимаренко, это позволит дальневосточной авиакомпании «Аврора» расширить географию полетов и увеличить интенсивность рейсов. Глава региона обратил внимание и на заявления президента о продлении субсидирования авиаперевозок, расширении маршрутной сети, а также о возвращении полных «северных надбавок» к зарплате.

«Благодаря серьезной поддержке дальневосточных регионов со стороны федерального центра нам удается решать многие вопросы. Например, в Сахалинской области ускоренными темпами расселяется аварийное жилье, строятся кампус, модернизируется электроэнергетика, идет газификация региона, повышается транспортная доступность», — добавил Лимаренко.