СМИ: слова Путина о смерти Киссинджера были четким сигналом для США

Президент России Владимир Путин послал США явный сигнал, когда выразил соболезнования в связи со смертью Генри Киссинджера — бывшего американского госсекретаря, который скончался в возрасте 100 лет. Об этом пишет журналист Дэвид Ранделл в статье для Newsweek.

В материале под заголовком «Почему мы продолжаем делать ошибки в отношении России» он отметил, что Владимир Путин — не марксистский идеолог, а «прагматичный националист».

«Отдавая дань памяти госсекретарю Генри Киссинджеру Путин написал: с именем Генри Киссинджера неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в своё время добиться разрядки международной напряжённости, выйти на важнейшие советско-американские договорённости, способствовавшие укреплению глобальной безопасности», — напомнил журналист.

По его мнению, это заявление российского президента было очень чётким приглашением к улучшению отношений между Россией и Западом.