Володин встретился с Андрейченко, Ашуба и Алборовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с председателем Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко, спикером Народного Собрания — Парламента Абхазии Лашей Ашуба и председателем Парламента Южной Осетии Аланом Алборовым. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
Политики обсудили вопросы развития межпарламентского сотрудничества и социально-экономического взаимодействия России, Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии.
На следующей неделе в Москве состоится заседание Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Мероприятие пройдет 18 декабря. Во вторник, 19 декабря, пройдет заседание Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.
В Москву уже начали прибывать делегации стран — участниц мероприятий.