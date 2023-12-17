Володин встретился с Андрейченко, Ашуба и Алборовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с председателем Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко, спикером Народного Собрания — Парламента Абхазии Лашей Ашуба и председателем Парламента Южной Осетии Аланом Алборовым. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.