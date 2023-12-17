Путин: Донбассу было не место на Украине

Президент России Владимир Путин осмотрел стенд Донбасса на выставке-форуме «Россия». Об этом пишет ТАСС.

Экскурсовод в ходе показа стенда рассказала, что училась в одном из украинских вузов. На экзамене она отказалась говорить, что Россия — враг Украины. В деканате пригрозили отчислить ее и заявили, что девушке «не место в стране».

«А может быть, Донбассу не место в той стране?», — уточнил глава государства.

По данным агентства, Путин похвалил кованую розу, сделанную донбасским кузнецом из осколков снарядов и символизирующую выражение «Донбасс — город миллиона роз».