В СФ заявили о мониторинге попыток вмешательства в выборы президента

В Совете Федерации основана мониторинговая группа по отслеживанию попыток вмешательства в выборы президента Российской Федерации. Об этом РИА Новости сообщил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Он уточнил, что специализированная группа начала свою работу на следующий день после принятия решения об объявлении даты выборов — 9 декабря.

«Мониторинговая группа будет в постоянном режиме до подведения итогов выборов проводить мониторинг в рамках наших компетенций, компетенций нашей комиссии», — сказал Климов.