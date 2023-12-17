В СФ заявили о мониторинге попыток вмешательства в выборы президента

В Совете Федерации основана мониторинговая группа по отслеживанию попыток вмешательства в выборы президента Российской Федерации. Об этом РИА Новости сообщил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

В СФ заявили о мониторинге попыток вмешательства в выборы президента
© РИА Новости

Он уточнил, что специализированная группа начала свою работу на следующий день после принятия решения об объявлении даты выборов — 9 декабря.

«Мониторинговая группа будет в постоянном режиме до подведения итогов выборов проводить мониторинг в рамках наших компетенций, компетенций нашей комиссии», — сказал Климов.

До этого директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин заявлял, что «Единая Россия» выступила за консолидацию граждан России и всех патриотических сил вокруг президента страны Владимира Путина. Политолог напомнил, что «Единая Россия» — это партия большинства, которая действительно объединяет большое количество сторонников, поддерживающих основной курс партии.

Политика
Анатолий Гагарин
Андрей Климов
Владимир Путин
Единая Россия
Совет Федерации
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости