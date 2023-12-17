Путин на ВДНХ подписал открытку для трехмиллионного посетителя выставки "Россия"

Президент РФ Владимир Путин подписал новогоднюю открытку, которую вручат трехмиллионному посетителю выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Об этом журналистам сообщила гендиректор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова.

"Сегодня по просьбе организаторов выставки Владимир Владимирович подписал поздравление трехмиллионому посетителю, которого мы ожидаем со дня на день", - сказала Виртуозова.

Глава государства лично посетил выставку уже во второй раз. Он осмотрел стенды регионов в павильоне 75 и затем выступил на пленарном заседании съезда "Единой России".

По словам Виртуозовой, которая проводила экскурсию для Путина, региональные экспозиции произвели на президента впечатление.

"Владимир Владимирович, насколько позволило ему время, очень внимательно прошел и был внимателен к деталям", - добавила гендиректор выставки.