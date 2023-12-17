В Румынии предложили объявить посла России персоной нон грата

Депутат румынского парламента Джордже Симион в интервью местному телеканалу России Валерия Кузьмина персоной нон грата.

Симион выдвинул такую инициативу в ответ на закрытие румынского консульства в Ростове-на-Дону.

«Думаю, что объявление господина Кузьмина персоной нон грата за его позицию и открытую поддержку политического образования, а также его участие во внутренней политике Румынии было бы правильным ответом», — подчеркнул депутат, добавив, что радикальным решением может статьи и закрытие всех российских консульств и представительств в Румынии.