Путин ответил на слова Байдена о планах России напасть на НАТО

Путин назвал полной чушью слова Байдена о планах России напасть на НАТО
Президент России Владимир Путин назвал полной чушью слова своего американского коллеги Джо Байдена о планах Москвы напасть на НАТО.
«Это чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает, это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Ранее представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт заявил об отсутствии данных о намеренных ударах России.
При этом комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обнаружила активизацию западных спецслужб в связи с началом предвыборной кампании.