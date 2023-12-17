Путин назвал полной чушью слова Байдена о планах России напасть на НАТО

Президент России Владимир Путин назвал полной чушью слова своего американского коллеги Джо Байдена о планах Москвы напасть на НАТО.

Путин ответил на слова Байдена о планах России напасть на НАТО
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«Это чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает, это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Путин рассказал о планах Запада после распада СССР

Ранее представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт заявил об отсутствии данных о намеренных ударах России.

При этом комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обнаружила активизацию западных спецслужб в связи с началом предвыборной кампании.

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