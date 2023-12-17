Совет по развитию такси предложил Совфеду разрешить мигрантам работать в такси

Председатель совета Ирина Зарипова Общественного совета по развитию такси рассказала в ходе пресс-конференции, что в Совет федерации направили предложение, которое поможет решить проблему с нехваткой водителей. Об этом сообщает РБК. По словам Зариповой, в совете предложили мигрантам временно разрешить работать в такси. Предложение было направлено первому зампреду комитета Совфеда по экономполитике Алексею Синицыну. "Мы предлагаем разрешить временный допуск мигрантов за руль такси под жестким контролем, для которого сейчас есть все технические возможности в виде технологии "Страховая телематика", - объяснила Зарипова. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также говорила во время пресс-конференции, что в ЦБ наблюдается дефицит кадров, особенно в сфере ИТ. До этого Telegram-канал "Москва с огоньком" сообщал, что в столице на выезде из делового центра "Москва-Сити" образовалась пробка из автомобилей такси.