Путин рассказал о планах Запада после распада СССР
Запад намеревался развалить Россию после распада Советского Союза, рассказал президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА «Новости».
Российский лидер отметил, что после распада СССР на Западе полагали, что удастся развалить и Российскую Федерацию.
«После распада Советского Союза они считали: надо немножко потерпеть, сейчас доразвалим и Россию — такая большая по европейским меркам страна, с самой большой территорией в мире и достаточно большим по сравнению с другими странами Европы населением, в общем не нужна», — уточнил президент.
Путин напомнил, что американский политолог Збигнев Бжезинский, в частности, предлагал разделить Россию на пять частей, подчинить их по отдельности, затем использовать ресурсы.
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