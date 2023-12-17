Путин рассказал о планах Запада после распада СССР

«После распада Советского Союза они считали: надо немножко потерпеть, сейчас доразвалим и Россию — такая большая по европейским меркам страна, с самой большой территорией в мире и достаточно большим по сравнению с другими странами Европы населением, в общем не нужна», — уточнил президент.