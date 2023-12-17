МИД: РФ нашла способ платить взносы в ООН и другие организации в долларах и евро

Директор департамента международных организаций министерства иностранных дел Российской Федерации Петр Ильичев заявил, что Россия выработала механизм перечисления членских взносов в институты Организации Объединенных Наций (ООН) и другие международные организации в долларах и евро. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, в 2022 году российская сторона из-за санкционных мер против банковского сектора столкнулась с трудностями в переводе членских взносов в бюджеты международных организаций. Дипломат подчеркнул, что России удалось выработать механизм перечисления средств в международные структуры. По его словам, рублевый взнос в Фонд ООН в области народонаселения, переведенный в 2022 году, "скорее остается исключением из общей практики". До этого стало известно, что министерство труда России задолжало уплату членских взносов в Международную ассоциацию социального обеспечения (МАСО) в размере 33,5 тыс. швейцарских франков (почти 3,1 млн рублей) из-за санкций.