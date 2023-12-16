"Что касается мирного соглашения, то уже общеизвестно, что оно было парафировано переговорщиками Зе [президента Украины Владимира Зеленского], а его копию показал сам президент [России Владимир] Путин. И эта история, а также прямая роль Великобритании и США в том, чтобы убедить Зе отвергнуть [соглашение], была подтверждена многими свидетелями. Но вам не о чем беспокоиться - Украина Зе упустила свои шансы на столь выгодный исход, любая возможная сделка теперь будет отражать ее капитуляцию", - написал российский дипломат на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).