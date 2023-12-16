Захарова: утверждения об изоляции России в мире являются мифом
Утверждения об изоляции России в мире являются мифом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Международного кремлёвского благотворительного кадетского бала.
«Это всё миф, информационная кампания, некая разработка, которая в очередной раз внедряется в умы», — цитирует её ТАСС.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что количество зарубежных контактов президента России Владимира Путина демонстрирует, что попытки Запада изолировать страну провалились.