Захарова: утверждения об изоляции России в мире являются мифом

Утверждения об изоляции России в мире являются мифом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Международного кремлёвского благотворительного кадетского бала.

Захарова: утверждения об изоляции России в мире являются мифом
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«Это всё миф, информационная кампания, некая разработка, которая в очередной раз внедряется в умы», — цитирует её ТАСС.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что количество зарубежных контактов президента России Владимира Путина демонстрирует, что попытки Запада изолировать страну провалились.

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