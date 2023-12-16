Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты РФ

Собрание группы избирателей официально поддержало самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента РФ, которые пройдут в марте 2024 года. Об этом пишет ТАСС.

Ранее в зале «Зарядье» было официально объявлено о создании группы в поддержку Владимира Путина.

Напомним, что согласно закону о выборах президента РФ, для поддержки самовыдвижения кандидата следует создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек и провести собрание. По графику нынешней кампании, сделать это необходимо до 27 декабря.