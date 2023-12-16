В предвыборную команду Путина вошли Прилепин, Плющенко и Чичерина
В предвыборную команду Владимира Путина вошли фигурист Евгений Плющенко, писатель Захар Прилепин, певица Юлия Чичерина, пишут корреспонденты кремлевского пула агентства РИА «Новости».
В общей сложности, в перечне 47 имен. Предположительно, он будет пополняться.
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В список вошли военкоры Александр Коц, Ирина Куксенкова, Дмитрий Кулько, Юрий Подоляка и Деян Берич.
В перечне также оказались олимпийские чемпионки Елена Вяльбе, Татьяна Навка, Мария Киселева, телеведущие Юлия Барановская и Андрей Продеус, артисты Михаил Мамаев и Владимир Машков.
Ранее известный рэпер Тимати выразил желание стать доверенным лицом Владимира Путина, так же, как и на выборах в 2018 году.
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