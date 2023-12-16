В предвыборную команду Путина вошли Прилепин, Плющенко и Чичерина

В предвыборную команду Владимира Путина вошли фигурист Евгений Плющенко, писатель Захар Прилепин, певица Юлия Чичерина, пишут корреспонденты кремлевского пула агентства РИА «Новости».

В общей сложности, в перечне 47 имен. Предположительно, он будет пополняться.

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В список вошли военкоры Александр Коц, Ирина Куксенкова, Дмитрий Кулько, Юрий Подоляка и Деян Берич.

В перечне также оказались олимпийские чемпионки Елена Вяльбе, Татьяна Навка, Мария Киселева, телеведущие Юлия Барановская и Андрей Продеус, артисты Михаил Мамаев и Владимир Машков.

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Александр Коц
Елена Вяльбе
Юлия Барановская
Тимати
Мария Киселева
Михаил Мамаев
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Захар Прилепин
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