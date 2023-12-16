Кадыров: воевавшие против России чеченцы могут вернуться домой

Чеченцы, которые находятся в розыске из-за участия в Чеченских войнах, могут вернуться на родину. Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что его команда поможет с адвокатами.

«Те, кто желает вернуться домой, могут написать заявление. Если на них имеется уголовное дело, мы сможем нанять для них адвоката и помочь им с этой проблемой», — заявил Роман Кадыров.

Он отвечал на вопрос: могут ли чеченцы вернуться на родину, если многих из них объявили в розыск из-за участия в Чеченских войнах. Слова Кадырова приводит телеканал «Грозный».

После развала СССР в различных бывших республиках активизировались националистические движения. То же самое касается и Чечено-Ингушетии. Существовал риск выхода республики из состава России.