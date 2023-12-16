В ГД предложили запретить «детское шампанское»

Также Хамзаев считает, что необходимо наказывать производителей за популяризацию алкогольной продукции среди детского населения, сообщает «РИА новости».

Депутат решил обратиться со своим предложением к министру промышленности и торговли. Хамзаев считает, что в России недопустима продажа алкогольной продукции.

Как кажется депутату, ежегодная продажа лимонада под видом «детского шампанского» приводит к популяризации алкоголя среди детей.

Султан Хамзаев выразил мнение, что производители «детского шампанского» должны либо платить акцизу за алкогольную продукцию, либо производить лимонад.