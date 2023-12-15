Песков раскрыл позицию Путина по обмену заключенными с США

Президент России Владимир Путин заинтересован в договоренности по обмену заключенными с США, однако она должна учитывать интересы обеих сторон, заявил в интервью телекомпании NBC пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что данный вопрос является «очень чувствительным».

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Это очень чувствительный вопрос. Чем больше мы пытаемся привлечь к нему внимание, тем сложнее становится прийти к соглашению. <...> Президент Путин всегда заинтересован в договоренности. Но это должна быть договоренность, при которой интересы обеих сторон принимаются во внимание, — сказал Песков.

В ходе прямой линии 14 декабря Владимир Путин заявил, что Москва не отказывается от обмена заключенными с Вашингтоном, однако договоренности должны быть «взаимоприемлемыми» и устраивать обе стороны. Глава российского государства отметил, что контакты по этому поводу идут. По словам Путина, в основе принимаемых решений должны лежать «гуманитарные соображения».

В тот же день стало известно, что Московский городской суд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Апелляционные жалобы адвокатов остались без удовлетворения. Гражданин США останется под стражей до 30 января 2024 года.