Путин рассказал об оговорке на прямой линии

"Я сообщил [на прямой линии] об отмене прежнего решения взимать комиссионные при уплате за ЖКХ. И я сказал, что это решение принято в отношении пенсионеров. На самом деле, решение было принято в отношении льготных категорий граждан. Исходили из того, что пенсионеры, как правило, льготники. Но не все все-таки", - пояснил Путин на встрече с лидерами думских фракций.