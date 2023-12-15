Путин рассказал об оговорке на прямой линии

Путин назвал оговоркой свои слова об отмене комиссии за оплату ЖКХ для всех пенсионеров
Президент России Владимир Путин назвал оговоркой свои слова об отмене комиссии за оплату ЖКХ для всех пенсионеров, а не только льготников. Однако, продолжил глава государства, теперь кабмин РФ так и сделает.
"Я сообщил [на прямой линии] об отмене прежнего решения взимать комиссионные при уплате за ЖКХ. И я сказал, что это решение принято в отношении пенсионеров. На самом деле, решение было принято в отношении льготных категорий граждан. Исходили из того, что пенсионеры, как правило, льготники. Но не все все-таки", - пояснил Путин на встрече с лидерами думских фракций.
Он отметил:
"Но поскольку я сказал про пенсионеров, будем считать, что я оговорился". "Правительство после этого приняло решение распространить это решение на всех пенсионеров. В любом случае, польза от этих прямых линий очевидна. Хорошая оговорка", - заключил Путин.
В ходе "Итогов года" 14 декабря президент назвал неправильным, что "за примитивную услугу (оплата ЖКХ - прим. ТАСС) нужно еще платить комиссию банку". Он подчеркнул, что "комиссия уплачиваться пенсионерами не будет".
Совет Федерации 13 декабря одобрил закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Перечень конкретных категорий таких лиц должно установить правительство РФ.
Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заверил, что кабмин оперативно определит категории граждан, которые будут освобождены от комиссии при оплате ЖКУ.