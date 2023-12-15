Актера Анатолия Белого внесли в реестр иноагентов
Минюст включил в реестр иноагентов актера Анатолия Вайсмана, известного под псевдонимом Анатолий Белый. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.
Отмечается, что актер выступал против СВО, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых властями России решениях.
Указано также, что Белый участвовал в сборе средств для ВСУ и даже организовал сам такие мероприятия. Сейчас Вайсман проживает в Израиле.
Иноагентом также признана Хельга Пирогова, экс-депутат городского совета Новосибирска. Ей вменяется сотрудничество с иностранными СМИ, распространение фейков и участие в создании материалов для компаний-иноагентов.
В реестр включен Денис Соколов, руководитель одной из организаций, признанных нежелательными. Он поддерживал ВСУ и выступал с призывами к действиям, которые могут влиять на территориальную целостность страны.
Статус иноагента получил Григорий Шведов, главный редактор "Кавказского узла". (само издание включено в реестр иноагентов еще в 2021 году). Отмечается, что Шведов не только руководил организацией-иноагентом, но и распространял фейки и опосредованно получал иностранное финансирование.