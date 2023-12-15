Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что руководители профильных комитетов должны лично контролировать цены на куриные яйца, существенно выросшие в последнее время. Его выступление на заседании нижней палаты парламента публикует РИА Новости.

По его словам, вопрос цен курируют три профильных комитета.

«Ничего личного, уважаемые коллеги. У вас с яйцами все нормально, значит, и у людей должно быть», - обратился спикер к главам комитетов в ходе последнего заседания осенней сессии Госдумы.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил о росте цен на куриные яйца на 40%. По словам главы государства, это связано с тем, что спрос превысил предложение, а импорт не был открыт вовремя. Президент принес свои извинения за этот «сбой в работе правительства».