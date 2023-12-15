Володин заявил о личной ответственности за цены на яйца
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что руководители профильных комитетов должны лично контролировать цены на куриные яйца, существенно выросшие в последнее время. Его выступление на заседании нижней палаты парламента публикует РИА Новости.
По его словам, вопрос цен курируют три профильных комитета.
«Ничего личного, уважаемые коллеги. У вас с яйцами все нормально, значит, и у людей должно быть», - обратился спикер к главам комитетов в ходе последнего заседания осенней сессии Госдумы.
Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил о росте цен на куриные яйца на 40%. По словам главы государства, это связано с тем, что спрос превысил предложение, а импорт не был открыт вовремя. Президент принес свои извинения за этот «сбой в работе правительства».
В свою очередь министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что ведомство пытается решить ситуацию с ценами на куриные яйца. Для этого будут увеличены объемы производства, а производители и торговые сети могут быть переведены на долгосрочные контракты. Также, по его словам, прорабатываются решения об обнулении импортных пошлин и поставки необходимого объема из дружественных стран.