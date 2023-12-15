Песков рассказал о впечатлениях Путина после прямой линии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал во время брифинга, как Владимир Путин оценил прошедшую прямую линию и большую пресс-конференцию. Газета.Ru
«Президент безусусловно остался удовлетворен. Естественно, что хотел ответить на больше вопрослов. Он также встречался и с премьером, и с администрацией, дал поручения по тем вопросам, которые задавали на мероприятии. Сейчас мы верстаем те вопросы, которые могут войти в список, в ближайшее время опубликуем,» — заявил Песков. Ura.Ru
Мероприятие "Итоги года" с Владимиром Путиным состоялось накануне. Оно продлилось 4 часа 4 минуты. В ходе совмещенных пресс-конференции и прямой линии президент затронул социальные, экономические, политические и международные вопросы, а также пообщался с гражданами и прессой. Москва24