Песков рассказал о впечатлениях Путина после прямой линии

«Президент безусусловно остался удовлетворен. Естественно, что хотел ответить на больше вопрослов. Он также встречался и с премьером, и с администрацией, дал поручения по тем вопросам, которые задавали на мероприятии. Сейчас мы верстаем те вопросы, которые могут войти в список, в ближайшее время опубликуем,» — заявил Песков. Ura.Ru