В Кремле оценили освещение мировых СМИ прямой линии Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с Владимиром Путиным никого не оставила индифферентным. Об этом он сообщил журналистам на брифинге, отвечая на просьбу оценить освещение мероприятия со стороны СМИ, в том числе мировых.

По его словам, любое выступления президента изучается, анализируется и комментируется, и его годовые мероприятия являются объектом пристального внимания.

«Разные есть комментарии, это нормально, но никого индифферентным это мероприятие не оставило», — считает Песков.