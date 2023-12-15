Вынесен приговор по уголовному делу о попытке хищения у банка более 25 млрд рублей

Хамовнический районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителей столицы 50-летнего Дмитрия Неверова и 64-летнего Сергея Таболина. Они осуждены по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Установлено, что Неверов, являясь генеральным директором – председателем правления банка, в декабре 2006 года заключил с Таболиным, руководителем банка, договор займа на сумму свыше 250 млн рублей. В марте 2007 года они подписали дополнительное соглашение об увеличении суммы займа. Общая сумма полученных денежных средств превысила 300 млн рублей. Согласно преступному сговору Таболин обеспечивал дополнительную отсрочку исполнения обязательств по возврату денежных средств, а Неверов, не имея возможности исполнить договорные обязательства, принял решение о включении банка в число поручителей по ранее заключенному договору займа между физическими лицами. Преследуя цель незаконного обогащения, сообщники путем заключения дополнительных соглашений неоднократно продлевали сроки исполнения обязательств по возврату денежных средств и увеличили размер займа по договору до 1 млрд рублей. Своими преступными действиями они создали условия для формирования у банка денежных обязательств перед одним из них, допустили рост задолженности в виде процентов, скрыли сведения в отчетности, направляемой в Центральный Банк Российской Федерации. В декабре 2018 года во исполнение преступного умысла Таболин незаконно обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с банка денежных средств в размере, превышающем 25 млрд рублей, однако в удовлетворении исковых требований ему было отказано. С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Центрального административного округа г. Москвы суд приговорил Таболина и Неверова каждого к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.