Стало известно о планах Путина встретиться с лидерами всех фракций Госдумы

В пятницу, 15 декабря, президент России Владимир Путин запланировал провести встречу с лидерами всех фракций Госдумы . Об этом пишет РИА новости со ссылкой на пресс-службу партии «Новые Люди».

15 декабря также проходит заключительное пленарное заседание осенней сессии Госдумы. Об этом сообщается в официальном Telegram -канале нижней палаты парламента.

Ранее Путин провел первую с 2021 года прямую линию, совмещенную с большой пресс-конференцией. Программа продолжалась 4 часа 3 минуты. За это время глава государства ответил более чем на 80 вопросов журналистов и обращений граждан. Президент затронул тему спецоперации, а также социальные и экономические вопросы.