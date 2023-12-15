КПРФ предложила двух кандидатов на выборы президента России

Отделение КПРФ в Москве порекомендовало на выборы главы государства двух кандидатов, сообщил Telegram-канале первый секретарь МГК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин. Речь идет о председателе партии Геннадии Зюганове и депутате Госдумы Сергее Левченко .

Бюро МГК КПРФ обсудило данный вопрос повестки дня и по итогам рейтингового голосования было решено остановиться на двух кандидатурах: председатель ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Зюганов Геннадий Андреевич; первый секретарь Иркутского областного комитета КПРФ, депутат Государственной Думы фракции КПРФ Левченко Сергей Георгиевич, — уточнил Зубрилин.

До этого источники РИА Новости сообщали, что в КПРФ кандидатом от партии на предстоящие выборы рассматривается депутат Николай Харитонов. По словам источника, такой вариант «отчасти снижает усталость» от лидера КПРФ Зюганова в партии и снимает с него ответственность за результат, а также закрывает тему выдвижения более ярких и непредсказуемых кандидатов.