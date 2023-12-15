МГК КПРФ рекомендовало выдвинуть Зюганова и Левченко кандидатами в президенты

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Московский городской комитет (МГК) КПРФ рекомендовал выдвинуть кандидатами на выборы президента РФ председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и первого секретаря Иркутского областного комитета КПРФ Сергея Левченко. Об этом сообщил первый секретарь МГК, руководитель фракции КПРФ в Московской городской думе Николай Зубрилин.

"Бюро МГК КПРФ рекомендовало XVIII съезду КПРФ рассмотреть вопрос о выдвижении на должность президента РФ от КПРФ председателя ЦК КПРФ, депутата Государственной думы, руководителя фракции КПРФ в Государственной думе Зюганова Геннадия Андреевича и первого секретаря Иркутского областного комитета КПРФ, депутата Государственной думы фракции КПРФ Левченко Сергея Георгиевича", - говорится в Telegram-канале.

Уточняется, что следующим этапом будет выдвижение кандидата на пост президента делегатами третьего этапа XVIII съезда КПРФ, запланированного на 23 декабря 2023 года.