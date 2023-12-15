Госдума завершит осеннюю сессию

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума на завершающем пленарном заседании осенней сессии 2023 года планирует рассмотреть законопроект о праве некоммерческих организаций (НКО) менять состав учредителей решением высшего органа управления или по решению суда, а также подведет итоги работы палаты.

Законопроект, который позволит НКО менять состав учредителей решением высшего органа управления или по решению суда, будет рассмотрен парламентариями во втором чтении. Документ был внесен в Госдуму группой депутатов от "Единой России" в октябре этого года, принят в первом чтении в ноябре. Уточняется, что одним из оснований для исключения учредителя - физического лица будет его смерть, юридического лица - прекращение его деятельности в связи с ликвидацией или исключением из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа. Сейчас НКО оказываются в сложной ситуации при возникновении необходимости сменить учредителя.

Видео дня

Территории опережающего развития

Также Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, уточняющий полномочия органов власти в отношении территорий опережающего развития (ТОР). Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным.

Законопроектом предлагается установить порядок передачи управляющей компании движимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, для последующего предоставления его резидентам ТОР, а также порядок распоряжения управляющей компанией переданным ей в собственность или в аренду движимым имуществом, расположенным на территории ТОР.

В настоящее время механизм приобретения резидентами движимого имущества без проведения торгов и на льготной основе отсутствует. Законопроект устанавливает возможность передачи объектов движимого и недвижимого имущества во временное пользование и владение индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, являющимся резидентами ТОР, созданных на территориях закрытых административно-территориальных образований, за исключением Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны РФ.

По завершении пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин подведет итоги осенней сессии, выступив перед депутатским корпусом. Также запланированы выступления глав думских фракций.

Политика
Вячеслав Володин
Максим Топилин
Единая Россия
Госдума
Законопроекты