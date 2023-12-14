Посла России в Румынии вызвали в МИД из-за инцидента с БПЛА

Посла России в Румынии Валерия Кузьмина вызвали в МИД республики в связи с падением беспилотника РФ на территории страны. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что инцидент произошел в ночь с 13 на 14 декабря примерно в четырех километрах вверх по течению от поселка Гринду.

«МИД выражает решительный протест в связи с инцидентом, вызванным неконтролируемым падением беспилотника, использовавшегося для атаки на украинскую портовую инфраструктуру. Это является новым нарушением воздушного пространства Румынии, противоречащим международному праву», — говорится в тексте.