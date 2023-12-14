Названы лучшие пять шуток Путина с «Итогов года»

Газета ВЗГЛЯД выбрала пять лучших шуток президента Владимира Путина, которые он произнес во время прямой линии и пресс-конференции.

Путин посоветовал журналисту из Магадана заводить детей, чтобы иметь льготы на авиаперелеты.

«Заводите детей, вот путь решения проблемы доступа к плоским тарифам. Вы такой энергичный, симпатичный молодой человек», – пошутил Путин.

В ходе прямой линии и пресс-конференции с президентом один из обратившихся показал дипфейк с лицом главы государства.

«Вот я смотрю, вы можете быть на меня похожи, и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Вот так один из наших деятелей шутил когда-то», – также пошутил Путин.

Отвечая на вопрос о том, что он предпочитает на Новый год – селедку под шубой или оливье – президент иронично сказал: «Смотря что закусывать».

Также президент ответил на вопрос восьмилетней Арины об опасности искусственного интеллекта и о возможности того, что ее бабушку могут заменить на робота.

«Арина, могу тебе сказать одно точно совершенно, вот это абсолютно, ты можешь запомнить: бабушку никто не заменит. Вот это заменить невозможно», – ответил он.

Путин захотел ответить китайскому «Синьхуа» перед американским The New York Times.

«Я видел The New York Times в зале...» – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



«Нет. Давайте сперва Синьхуа, а потом уже The New York Times», – ответил Путин.