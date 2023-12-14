Путина спросили, какое напутствие он дал бы самому себе в 2000 году

Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» сообщил, что посоветовал бы самому себе в 2000 году избавиться от излишней наивности и доверия к Западу. Однако, с улыбкой продолжил глава государства, он сказал бы себе, что идет верной дорогой. Таким образом Путин ответил на вопрос журналиста «Коммерсанта» Андрея Колесникова. Трансляцию мероприятия ведет сайт Кремля.

Путина спросили, какое напутствие он дал бы самому себе в 2000 году
© Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным

Я бы сказал: «Верной дорогой идете, товарищи!». <...> От чего бы предупредил... от избыточной наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнеров, — уточнил Путин.

В качестве напутствия себе президент назвал веру в великий российский народ. По словам Путина, именно в этой вере заключается залог успеха в возрождении, становлении и развитии России.

Помимо этого Путин дал советы молодому поколению. Президент порекомендовал молодежи ставить перед собой недостижимые, амбициозные задачи. Наряду с этим, глава государства признался, что ему нужно перечитать уголовный кодекс, чтобы проверить утверждения некоторых россиян о суровости наказаний в России.

Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась в Гостином дворе. Мероприятие продолжалось четыре часа и четыре минут. Глава государства ответил на 67 вопросов граждан и журналистов.