Путина спросили, какое напутствие он дал бы самому себе в 2000 году

Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» сообщил, что посоветовал бы самому себе в 2000 году избавиться от излишней наивности и доверия к Западу. Однако, с улыбкой продолжил глава государства, он сказал бы себе, что идет верной дорогой. Таким образом Путин ответил на вопрос журналиста «Коммерсанта» Андрея Колесникова. Трансляцию мероприятия ведет сайт Кремля.

© Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным

Я бы сказал: «Верной дорогой идете, товарищи!». <...> От чего бы предупредил... от избыточной наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнеров, — уточнил Путин.

В качестве напутствия себе президент назвал веру в великий российский народ. По словам Путина, именно в этой вере заключается залог успеха в возрождении, становлении и развитии России.

Помимо этого Путин дал советы молодому поколению. Президент порекомендовал молодежи ставить перед собой недостижимые, амбициозные задачи. Наряду с этим, глава государства признался, что ему нужно перечитать уголовный кодекс, чтобы проверить утверждения некоторых россиян о суровости наказаний в России.