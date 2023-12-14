«Читаю Уголовный кодекс. На самом деле по-разному, у меня мало времени на чтение. На тумбочке в спальне лежит томик Лермонтова. Он гениальный молодой человек, мне интересно, как гениальные люди того времени мыслили, какие у них были ценности, как они соотносились с сегодняшним днем», — рассказал глава государства.