Путин ответил на вопрос о количестве двойников

Президент России Владимир Путин, подводя итоги года на ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, заявил, что цифровой аватар — это его «первый двойник».

В ходе мероприятия к главе государства с экрана обратился цифровой аватар, якобы анонимный житель Санкт-Петербурга, которым оказался студент СПбГУ, похожий на Путина. Он задал президенту вопрос о том, «много ли у него двойников».

«Вы похожи на меня и говорите моим голосом. Но похожим на меня может быть только один человек. Это я. Двойников у меня нет, кстати», — ответил президент.

Также он добавил, что появившийся на экране цифровой аватар — это его «первый двойник».

2 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», заявил, что «Владимир Путин у нас один» и никаких двойников у него нет. Также представитель Кремля объяснил, почему глава государства в последнее время не так часто ездит за границу.