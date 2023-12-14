Путин назвал Молдавию одной из беднейших стран Европы

Президент России Владимир Путин заявил, что Молдавия — одна из самых бедных стран Европы. Эту мысль он озвучил в ходе «Итогов года», говоря о нежелании соседской страны сотрудничать с Содружеством независимых государств (СНГ). Трансляцию мероприятия ведет «Рамблер».

Говоря об СНГ, Путин отметил, что в рамках содружества есть инструменты, которые позволяют странам-участникам повышать свою конкурентоспособность и благосостояние граждан. В пример государств, которые отказываются от участия в организации, он привел Молдавию.

«Если Молдова не хочет быть участником этого процесса — значит таков выбор молдавского руководства. Молдова одна из самых бедных стран Европы. Совсем недавно она была беднейшей страной Европы — сейчас Украина заняла это "почетное место"», — сказал президент.

При этом Путин отметил, что Молдавия продолжает получать от России энергоресурсы по приемлемым ценам. Если Кишинев хочет «последовать примеру Германии» и закупать энергоносители на 30% дороже, чем российские, то «пусть делает так», сказал он.

Схожей ситуацию он назвал и по другим направлениям. В качестве примера Путин напомнил, что Молдавия продолжает достаточно активно использовать российских сельскохозяйственный рынок. По мнению президента, Кишинев может отказаться от него, однако тогда неизвестно, куда молдаване будут сбывать свою продукцию.

«Как хотят, так пускай и делают. Для нас большой ценности от присутствия этой страны в СНГ нет. Но мы готовы, мы не отказываемся, не отпихиваемся. Хотят работать — мы рады, не хотят — это их выбор», — заключил глава государства.