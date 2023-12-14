Путин: Макрон прекратил отношения с Россией по своей инициативе
Россия готова взаимодействовать с Францией, если у Парижа есть интерес. Президент республики Эмманюэль Макрон прекратил отношения по своей инициативе. Так президент России Владимир Путин ответил на вопрос о российско-французских отношениях, подводя "Итоги года".
Президент отметил, что между странами были "хорошие, добрые, рабочие отношения". Он напомнил, что неоднократно приезжал во Францию, а Макрон - в Россию. Повестка дня "всегда была насыщенная", главы государств обсуждали широкий ряд двусторонних и международных вопросов.
"С какого-то момента французский президент прекратил с нами отношения. Если есть интерес - пожалуйста, мы готовы", - заключил Путин.