Россия готова взаимодействовать с Францией , если у Парижа есть интерес. Президент республики Эмманюэль Макрон прекратил отношения по своей инициативе. Так президент России Владимир Путин ответил на вопрос о российско-французских отношениях, подводя "Итоги года" .

Президент отметил, что между странами были "хорошие, добрые, рабочие отношения". Он напомнил, что неоднократно приезжал во Францию, а Макрон - в Россию. Повестка дня "всегда была насыщенная", главы государств обсуждали широкий ряд двусторонних и международных вопросов.