Кадыров оценил слова Путина о российских ценностях

«Согласен и добавлю, что Россия сегодня становится главным мировым, открытым и смелым защитником традиционных семейных ценностей. <...> Уверен, что на Владимире Владимировиче сегодня лежит большая ответственность не только за судьбу России, но и будущего всего мирового сообщества. И с этой миссией наш президент справляется», — высказался Кадыров.