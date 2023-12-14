Первые девять беженцев уже прибыли на открывшийся контрольно-пропускной пункт (КПП) Ниирала (Вяртсиля). Обстановку на российско-финской границе раскрыло Северной Карелии.

По данным источника, все они подали прошения о предоставлении убежища в Финляндии. Уточняется, что пограничная служба приняла заявления просителей.

По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, КПП работает в штатном режиме, очередей и толп там нет.

«Среди желающих пересечь границу есть группы мигрантов. Наши правоохранительные органы проверяют их документы. Те, у кого после проверки паспортов выявлены нарушения, доставлены в отделы полиции. Таких пока два человека», — написал он в своем Telegram-канале.